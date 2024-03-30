Весенняя стихия: Башкирию настигнут дожди и шквалистый ветер

21:48, 30 мар 2024

В ближайшие дни погода в Башкирии преподнесет жителям региона сюрпризы в виде дождей и шквалистого ветра. Синоптики Башгидрометцентра предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях, которые ожидаются уже в это воскресенье, 31 марта.

Ветер станет настоящим испытанием для жителей республики. Порывы воздушного потока будут достигать 16 м/с, что может привести к падению ветхих конструкций и повреждению линий электропередач. В связи с этим рекомендуется быть предельно осторожными, воздержаться от прогулок под ветками деревьев и рекламными щитами.

Температурный режим в эти дни будет неустойчивым. Ночью столбики термометра опустятся до 0…-5°, а днем воздух прогреется лишь до +1…+6°.

Автор: Вадим Рудаков