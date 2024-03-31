В Башкирии ввели еще одну льготу для пенсионеров

10:48, 31 мар 2024

В преддверии весенне-летнего сезона власти Башкортостана озвучили радостную новость для граждан пенсионного возраста. Согласно постановлению регионального кабинета министров, с 1 апреля и вплоть до последнего дня октября отдельным категориям пенсионеров будет предоставлена существенная скидка на проезд в пригородных поездах.

Воспользоваться правом на 50-процентную льготу смогут ветераны трудового фронта и военной службы, а также лица, реабилитированные после политрепрессий прошлых лет. Кроме того, под действие постановления попадают и те, кто внес свой трудовой вклад в Великую Победу, проработав не менее полугода в тылу в военное лихолетье.

Для получения льготного проездного билета гражданам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий принадлежность к одной из упомянутых льготных категорий.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru