В Башкирии ввели еще одну льготу для пенсионеров
10:48, 31 мар 2024
В преддверии весенне-летнего сезона власти Башкортостана озвучили радостную новость для граждан пенсионного возраста. Согласно постановлению регионального кабинета министров, с 1 апреля и вплоть до последнего дня октября отдельным категориям пенсионеров будет предоставлена существенная скидка на проезд в пригородных поездах.
Воспользоваться правом на 50-процентную льготу смогут ветераны трудового фронта и военной службы, а также лица, реабилитированные после политрепрессий прошлых лет. Кроме того, под действие постановления попадают и те, кто внес свой трудовой вклад в Великую Победу, проработав не менее полугода в тылу в военное лихолетье.
Для получения льготного проездного билета гражданам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий принадлежность к одной из упомянутых льготных категорий.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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