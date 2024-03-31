Весенний сюрприз: Башкирию настигает стремительное потепление

21:30, 31 мар 2024

Вслед за дождливым и относительно холодным периодом в Башкирию приходит долгожданное тепло. Синоптики прогнозируют резкое потепление, которое застанет врасплох жителей республики.

Уже в понедельник, 1 апреля, столбики термометров взлетят вверх, достигнув отметки +5…+10°C днем. Ночная температура также будет плюсовой, колеблясь в пределах -3 до +2°C. Однако погода будет переменчивой: облачное небо с прояснениями местами омрачится кратковременными дождями, а ночью на юго-востоке республики возможен снег. На дорогах следует остерегаться гололедицы.

Ветер юго-западного и западного направления будет умеренным.

Столь стремительное таяние снега может привести к резким подъемам уровней воды в малых степных и горных реках. Не исключены подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов.

Автор: Вадим Рудаков