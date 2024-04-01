В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанилем Саитбатталовым

09:11, 01 апр 2024

В Абзелиловском районе Башкирии простились с Фанилем Саитбатталовым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Траурная церемония прошла в его родном селе Халилово, где собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти своему земляку.

родился 4.12.1964 года. После окончания школы он получил специальность водителя в ДОСААФ, а затем с 1983 по 1985 годы служил в Афганистане. Вернувшись домой, мужчина посвятил себя мирной жизни, работая в доменном цехе ПАО «ММК». Однако, осенью 2023 года, чувствуя патриотический долг, Фаниль принял решение подписать контракт и отправиться на Донбасс, чтобы защищать мирных жителей от вражеской агрессии.

Фаниль Саитбатталов был не только мужественным воином, но и любящим семьянином. Вместе с супругой они вырастили сына и дочь, а в последние годы занимались воспитанием своих трех внуков и внучки.

Глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков, который присутствовал на траурной церемонии, выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата. Он подчеркнул, что Фаниль Саитбатталов навсегда останется в памяти людей как герой, который отдал жизнь за мир и безопасность своей страны.

Фото: соцсети