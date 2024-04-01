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Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу

Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу

09:27, 01 апр 2024

В селе Ташкиново, чья история берет начало еще в 1654 году, жители столкнулись с серьезной проблемой, тянущейся вот уже долгое время – плохим состоянием дорог. Несмотря на свой солидный возраст и растущее население, превысившее 3 тысячи человек, это село так и не обзавелось качественными дорогами.

Андрей П., один из жителей населенного пункта, решил привлечь внимание к этому наболевшему вопросу, оставив комментарий под постом главы республики Радия Хабирова в социальной сети ВКонтакте. По его словам, асфальтовое покрытие имеется лишь на трех улицах, да и то оно изрыто ямами, что делает проезд практически невозможным. Отсутствие нормальных дорог создает немалые трудности для местных жителей: школьникам приходится преодолевать трудности на пути в школу, а пожилым людям поход в магазин превращается в своего рода квест.

Удивление Андрея П. вызвало решение властей не проводить ямочный ремонт на улице Ленина, а засыпать ее песчано-гравийной смесью. В своем обращении к главе региона он попросил оказать содействие в решении дорожной проблемы села хотя бы путем отсыпки щебнем.

Представитель администрации Нефтекамска отреагировал на комментарий, пообещав проработать вопрос совместно с коллегами. Однако пока речь идет лишь о благоустройстве одной улицы, в то время как проблема носит гораздо более масштабный характер и требует комплексного решения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск
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