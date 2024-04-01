Весенний скачок: Башкирию настигнет аномальное тепло
21:53, 01 апр 2024
В начале апреля погода в Башкирии преподнесет жителям сюрприз в виде резкого потепления. Синоптики Башгидромета обещают весеннюю феерию уже во вторник, 2 апреля.
Ночь с 1 на 2 апреля будет прохладной, с температурой от -2 до +3°C. Однако уже днем столбики термометров взлетят до +6…+11°C. При этом существенных осадков не ожидается, а юго-западный ветер будет дуть с умеренной силой.
3 апреля станет еще теплее: ночью температура поднимется до +1…+6°C, а днем ожидается +10…+15°C.
Автор: Вадим Рудаков
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