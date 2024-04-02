Принято новое решение: пенсионеров со стажем в 90-х ждет новое правило с апреля

09:18, 02 апр 2024

С апреля текущего года вступил в силу закон, предоставляющий возможность пересмотра трудового стажа за период с 1991 по 1998 год на новых основаниях. Это судьбоносное решение открывает двери к признанию трудовых заслуг для тех, кто на протяжении многих лет вел упорную борьбу за учет своего профессионального опыта.

Авторитетный специалист в сфере пенсионного обеспечения акцентирует внимание на том факте, что практически каждый современный пенсионер имеет опыт работы в те нестабильные 90-е годы. Однако многие из них были лишены справедливого начисления пенсий из-за технических погрешностей в документации. Но ситуация постепенно меняется к лучшему, поскольку судебные органы все чаще встают на сторону пенсионеров в их стремлении к восстановлению законных прав.

Недавний прецедент судебного решения, вынесенного в пользу пожилого гражданина, стал ярким свидетельством положительных перемен. Ранее ему было отказано в зачете трудового стажа по причине недочетов в документах. Однако благодаря решимости и обращению к квалифицированным юристам, а также содействию судебных органов, справедливость восторжествовала, и ему были возвращены законные трудовые права.

«Обязанность по корректному оформлению документации лежит на работодателе, а не работнике. Допущенные ошибки не должны становиться препятствием для учета трудового стажа», — подчеркивает эксперт.

Автор: Алия Карачурина