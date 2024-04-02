Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Принято новое решение: пенсионеров со стажем в 90-х ждет новое правило с апреля

Принято новое решение: пенсионеров со стажем в 90-х ждет новое правило с апреля

09:18, 02 апр 2024

С апреля текущего года вступил в силу закон, предоставляющий возможность пересмотра трудового стажа за период с 1991 по 1998 год на новых основаниях. Это судьбоносное решение открывает двери к признанию трудовых заслуг для тех, кто на протяжении многих лет вел упорную борьбу за учет своего профессионального опыта.

Авторитетный специалист в сфере пенсионного обеспечения акцентирует внимание на том факте, что практически каждый современный пенсионер имеет опыт работы в те нестабильные 90-е годы. Однако многие из них были лишены справедливого начисления пенсий из-за технических погрешностей в документации. Но ситуация постепенно меняется к лучшему, поскольку судебные органы все чаще встают на сторону пенсионеров в их стремлении к восстановлению законных прав.

Недавний прецедент судебного решения, вынесенного в пользу пожилого гражданина, стал ярким свидетельством положительных перемен. Ранее ему было отказано в зачете трудового стажа по причине недочетов в документах. Однако благодаря решимости и обращению к квалифицированным юристам, а также содействию судебных органов, справедливость восторжествовала, и ему были возвращены законные трудовые права.

«Обязанность по корректному оформлению документации лежит на работодателе, а не работнике. Допущенные ошибки не должны становиться препятствием для учета трудового стажа», — подчеркивает эксперт.
В России хотят продлить сроки господдержки многодетных семей В России хотят продлить сроки господдержки многодетных семей
Автор: Алия Карачурина
Теги: выплаты
Читайте также

Указ уже подписан: пенсионеров ждет внушительная прибавка
Общество в Башкирии
Указ уже подписан: пенсионеров ждет внушительная прибавка
Решение уже принято: пенсионеры активно получают прибавку к пенсии
Общество в Башкирии
Решение уже принято: пенсионеры активно получают прибавку к пенсии
Пенсионеров с 20 летним стажем ждет большой сюрприз с 8 февраля
Общество в Башкирии
Пенсионеров с 20 летним стажем ждет большой сюрприз с 8 февраля
Индексация пенсий с 1 апреля: что ждет пенсионеров
Общество в Башкирии
Индексация пенсий с 1 апреля: что ждет пенсионеров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok