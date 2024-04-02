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В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным

09:39, 02 апр 2024

В Башкирии простились с Айратом Аллабердиным, уроженцем села Мурсалимкино, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Глава Салаватского района Марс Кашапов на своей странице в социальных сетях сообщил о трагической новости и выразил глубокие соболезнования родным и близким бойца.

«Айрат, ведомый зовом сердца, принял мужественное решение встать на защиту интересов нашей Родины. Он отдал свою жизнь за мирное будущее своих соотечественников. Светлая память герою», — написал Марс Кашапов.
В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанилем Саитбатталовым В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанилем Саитбатталовым
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине
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