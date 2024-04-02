Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе из-за густого тумана почти на восемь часов был задержан авиарейс в Санкт-Петербург

В Уфе из-за густого тумана почти на восемь часов был задержан авиарейс в Санкт-Петербург

11:21, 02 апр 2024

Непогода внесла серьезные коррективы в расписание уфимского аэропорта. Поздним вечером 1 апреля над столицей Башкирии сгустился плотный туман, существенно ухудшивший видимость. Метеорологи зафиксировали критически низкие показатели – всего 50 метров.

В результате один из авиарейсов, следовавший из Уфы в Санкт-Петербург, был вынужденно задержан. Пассажиры провели в ожидании вылета почти восемь часов. По предварительным данным, указанным в сообщениях социальных сетей, отправление рейса запланировано на 11 часов утра 2 апреля. За это время члены экипажа обеспечили путешественников всем необходимым в полном соответствии с действующим законодательством РФ.

Ситуация не обошлась без вмешательства спасателей. МЧС Башкортостана предупредило население о неблагоприятных погодных условиях, сохранявшихся в первой половине 2 апреля. В регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой возникновения опасных явлений.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера
Происшествия в Башкирии
Экипаж рейса Уфа-Санкт-Петербург пострадал от лазера
В уфимском аэропорту из-за густого тумана задержали 15 авиарейсов
Общество в Башкирии
В уфимском аэропорту из-за густого тумана задержали 15 авиарейсов
129 человек застряли в аэропорту Уфы
Общество в Башкирии
129 человек застряли в аэропорту Уфы
Рейсы самолетов из Уфы и Чебоксар задержали из-за непогоды
Общество в Башкирии
Рейсы самолетов из Уфы и Чебоксар задержали из-за непогоды


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok