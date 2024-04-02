В Уфе из-за густого тумана почти на восемь часов был задержан авиарейс в Санкт-Петербург

11:21, 02 апр 2024

Непогода внесла серьезные коррективы в расписание уфимского аэропорта. Поздним вечером 1 апреля над столицей Башкирии сгустился плотный туман, существенно ухудшивший видимость. Метеорологи зафиксировали критически низкие показатели – всего 50 метров.

В результате один из авиарейсов, следовавший из Уфы в Санкт-Петербург, был вынужденно задержан. Пассажиры провели в ожидании вылета почти восемь часов. По предварительным данным, указанным в сообщениях социальных сетей, отправление рейса запланировано на 11 часов утра 2 апреля. За это время члены экипажа обеспечили путешественников всем необходимым в полном соответствии с действующим законодательством РФ.

Ситуация не обошлась без вмешательства спасателей. МЧС Башкортостана предупредило население о неблагоприятных погодных условиях, сохранявшихся в первой половине 2 апреля. В регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с угрозой возникновения опасных явлений.

Автор: Семен Подгорный