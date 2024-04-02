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Что делать при атаке БПЛА: жизненно важные советы от МЧС Башкирии, которые должен знать каждый

Что делать при атаке БПЛА: жизненно важные советы от МЧС Башкирии, которые должен знать каждый

22:27, 02 апр 2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан опубликовало подробную инфографику, разъясняющую, как следует поступать при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Если вы оказались внутри здания в момент такого инцидента, специалисты советуют, по возможности, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Использование лифтов в этой ситуации не рекомендуется, поскольку существует риск того, что они застрянут.

Находясь в квартире, следует отыскать наиболее безопасное место вдали от окон, предпочтительно между несущими стенами. Как правило, ванная комната является оптимальным вариантом для укрытия. Здесь рекомендуется сесть на пол.

Для тех, кто оказался на улице во время атаки дронов, специалисты МЧС настоятельно рекомендуют незамедлительно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Аналогичные меры предосторожности следует предпринять, если вы находитесь в транспортном средстве – необходимо покинуть его и найти безопасное укрытие.

В случае обнаружения беспилотника или его частей после атаки ни в коем случае нельзя прикасаться к ним. Вместо этого следует незамедлительно покинуть место обнаружения и сообщить о находке в службу спасения 112, назвав диспетчеру свои полные данные и точное местоположение.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: мчс
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