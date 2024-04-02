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Башкирию ждут температурные «качели»: подробный прогноз погоды на 3-5 апреля

Башкирию ждут температурные «качели»: подробный прогноз погоды на 3-5 апреля

22:34, 02 апр 2024

Весна в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы. В начале недели жителей республики ждёт тёплая и облачная погода без осадков, но уже к пятнице ситуация резко изменится.

3 апреля, в среду, термометры покажут до +14 градусов. Небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга, местами возможны порывы.

4 апреля, в четверг, ночью температура воздуха опустится до 0...+5 градусов. Днём же она вновь поднимется до +9...+14. Осадков по-прежнему не будет, но небо останется облачным. Ветер сменит направление на юго-восточное и станет умеренным. Местами возможны порывы.

5 апреля, в пятницу, ночью обойдётся без осадков, а столбики термометров опустятся до +6 градусов. Однако днём погода резко изменится: ожидаются сильные дожди. При этом температура воздуха останется в пределах +9...+14 градусов. Ветер будет дуть с юга, сохраняя умеренную силу.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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