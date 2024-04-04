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Появились приятные новости об апрельских выплатах

Появились приятные новости об апрельских выплатах

09:15, 04 апр 2024

В апреле многие российские семьи, имеющие несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Соцфонд РФ опубликовал график выплат различных пособий и материальной помощи для данной категории граждан.

В первых числах апреля, а именно 3 числа, владельцы карт национальной платежной системы «Мир» получат на свои счета единовременное пособие, выплаты на первенца до трехлетнего возраста и пособие по уходу за младенцами до полутора лет. Спустя два дня, 5 апреля, аналогичным образом будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала для семей с детьми до трех лет. Наконец, 8 апреля работающие родители смогут обнаружить на своих картах пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет.

Важно отметить, что все эти апрельские перечисления покрывают выплаты за предыдущий месяц - март. Денежные средства будут поступать на счета в течение всего операционного дня соответствующей даты, без жесткой привязки ко времени. Для тех семей, которые предпочитают получать пособия через отделения почтовой связи, доставка выплат запланирована в период с 1 по 25 апреля согласно графикам работы конкретных почтовых отделений.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: выплаты
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