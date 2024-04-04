Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев

На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев

09:35, 04 апр 2024

В Башкирии, в Федоровском районе, простились с 26-летним контрактником Вячеславом Шевыревым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Вячеслав, уроженец Мелеуза. После окончания Дедовского профучилища служил в армии, а затем вернулся домой и работал слесарем.

В декабре 2023 года, ведомый чувством долга и патриотизма, Вячеслав подписал контракт с Минобороны РФ. Он отправился на Донбасс, где нёс службу в качестве младшего сержанта.

31 января 2024 года, во время выполнения боевого задания в районе села Петровское, Вячеслав получил смертельные ранения.

«Приношу свои искренние соболезнования близким Вячеслава Юрьевича, его маме — Валентине Витальевне, разделяю вашу скорбь», — сказал руководитель администрации Федоровского района Венер Насретдинов, выражая слова поддержки семье погибшего солдата.
В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Федоровский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Рамзис Валиханов
В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанилем Саитбатталовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Фанилем Саитбатталовым
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok