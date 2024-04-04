На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев

09:35, 04 апр 2024

В Башкирии, в Федоровском районе, простились с 26-летним контрактником Вячеславом Шевыревым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Вячеслав, уроженец Мелеуза . После окончания Дедовского профучилища служил в армии, а затем вернулся домой и работал слесарем.

В декабре 2023 года, ведомый чувством долга и патриотизма, Вячеслав подписал контракт с Минобороны РФ. Он отправился на Донбасс, где нёс службу в качестве младшего сержанта.

31 января 2024 года, во время выполнения боевого задания в районе села Петровское, Вячеслав получил смертельные ранения.

«Приношу свои искренние соболезнования близким Вячеслава Юрьевича, его маме — Валентине Витальевне, разделяю вашу скорбь», — сказал руководитель администрации Федоровского района Венер Насретдинов, выражая слова поддержки семье погибшего солдата.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети