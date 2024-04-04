На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев
09:35, 04 апр 2024
В Башкирии, в Федоровском районе, простились с 26-летним контрактником Вячеславом Шевыревым, погибшим в ходе специальной военной операции.
Вячеслав, уроженец Мелеуза. После окончания Дедовского профучилища служил в армии, а затем вернулся домой и работал слесарем.
В декабре 2023 года, ведомый чувством долга и патриотизма, Вячеслав подписал контракт с Минобороны РФ. Он отправился на Донбасс, где нёс службу в качестве младшего сержанта.
31 января 2024 года, во время выполнения боевого задания в районе села Петровское, Вячеслав получил смертельные ранения.
«Приношу свои искренние соболезнования близким Вячеслава Юрьевича, его маме — Валентине Витальевне, разделяю вашу скорбь», — сказал руководитель администрации Федоровского района Венер Насретдинов, выражая слова поддержки семье погибшего солдата.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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