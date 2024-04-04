Весеннее тепло возвращается в Башкирию: до +15° в пятницу!
21:34, 04 апр 2024
Наконец-то, после надоевшей зимы, в Башкирию приходит долгожданная весна. Уже в пятницу, 5 апреля, столбики термометров уверенно перешагнут 10-градусный рубеж, а в некоторых районах воздух прогреется до +15°.
По данным Башгидрометцентра, осадки в этот день вероятны лишь в северо-западных районах республики, но и там они будут кратковременными.
Ночью температура воздуха будет колебаться от +1° до +6°, а днем термометры покажут от +10° до +15°. Ветер ожидается южный или юго-восточный, умеренный.
Так что, самое время доставать из шкафов весеннюю одежду, планировать пикники и прогулки на свежем воздухе.
Наслаждайтесь теплом, ведь весна в этом году вступила в свои права!
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Общество в Башкирии
Весеннее тепло возвращается в Башкирию: морозы отступают, уступая место солнцу и плюсовым температурам
Общество в Башкирии
Весеннее наступление: Каспийский циклон принесет в Башкирию тепло и обильные осадки
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Башкирию ждут температурные «качели»: подробный прогноз погоды на 3-5 апреля