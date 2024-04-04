Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Весеннее тепло возвращается в Башкирию: до +15° в пятницу!

Весеннее тепло возвращается в Башкирию: до +15° в пятницу!

21:34, 04 апр 2024

Наконец-то, после надоевшей зимы, в Башкирию приходит долгожданная весна. Уже в пятницу, 5 апреля, столбики термометров уверенно перешагнут 10-градусный рубеж, а в некоторых районах воздух прогреется до +15°.

По данным Башгидрометцентра, осадки в этот день вероятны лишь в северо-западных районах республики, но и там они будут кратковременными.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +1° до +6°, а днем термометры покажут от +10° до +15°. Ветер ожидается южный или юго-восточный, умеренный.

Так что, самое время доставать из шкафов весеннюю одежду, планировать пикники и прогулки на свежем воздухе.

Наслаждайтесь теплом, ведь весна в этом году вступила в свои права!

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
Читайте также

Весеннее тепло возвращается в Башкирию: морозы отступают, уступая место солнцу и плюсовым температурам
Общество в Башкирии
Весеннее тепло возвращается в Башкирию: морозы отступают, уступая место солнцу и плюсовым температурам
Весеннее наступление: Каспийский циклон принесет в Башкирию тепло и обильные осадки
Общество в Башкирии
Весеннее наступление: Каспийский циклон принесет в Башкирию тепло и обильные осадки
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Башкирию ждут температурные «качели»: подробный прогноз погоды на 3-5 апреля
Общество в Башкирии
Башкирию ждут температурные «качели»: подробный прогноз погоды на 3-5 апреля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok