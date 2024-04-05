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В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии и Таджикистана

В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии и Таджикистана

09:22, 05 апр 2024

В Башкирии в последний путь проводили 25-летнего жителя Туймазов Максима Родионова, погибшего в ходе специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава муниципалитета Айдар Суфиянов

Родионов родился в сибирском селе Парабель Томской области. С ранних лет его воспитанием занималась бабушка. Еще в детстве Максим проявлял интерес к музыке, окончив школу искусств по классу баяна. Получив специальность электрика в Томском политехническом техникуме, он затем заключил военный контракт.

Служба привела Родионова в Самару, где он познакомился со своей будущей женой, студенткой местного медицинского университета. В 2022 году он отправился в зону специальной военной операции. К тому времени он уже имел боевой опыт участия в операциях в Сирии и Таджикистане. Трижды Родионов получал ранения, но каждый раз возвращался в строй.

В марте военнослужащий получил под Авдеевкой смертельное ранение. Максим был награжден множеством почетных медалей, в том числе «За мужество и отвагу», «За доблесть и отвагу» и медалью Жукова.

На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев На СВО погиб 26-летний контрактник из Башкирии Вячеслав Шевырев
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Туймазы спецоперация Погибшие на Украине
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