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В сети распространяется информация о якобы летящих в сторону Уфы беспилотниках

В сети распространяется информация о якобы летящих в сторону Уфы беспилотниках

10:06, 05 апр 2024

Жители Башкирии, охваченные волной тревоги, начали пересылать сообщения о якобы летящих в сторону Уфы дронах. Эти слухи, однако, оказались всего лишь очередной уловкой антироссийской пропаганды. При этом они ссылаются на Росгвардию, утверждая, что ведомство сделало соответствующее заявление.

Однако, как пишет телеграм-канал «Война с фейками. Башкортостан», эти сведения не имеют под собой никакой реальной основы. Росгвардия не выпускала никаких предупреждений о приближении дронов к Уфе. Данное сообщение является всего лишь очередным вбросом пропаганды, направленным на создание паники среди населения.

В телеграм-канале подчеркивают, что в случае действительной угрозы для жителей сразу включается сигнал воздушной тревоги, и предпринимаются необходимые меры безопасности. Однако в данной ситуации речь идет всего лишь о провокационном сообщении, целью которого является распространение дезинформации среди пользователей мессенджеров и социальных сетей.

Специалисты призывают уфимцев проявлять бдительность и тщательно проверять любую поступающую информацию, прежде чем делиться ею. Не поддавайтесь на провокации - будьте внимательны и не распространяйте фейки.

В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге
Автор: Алия Карачурина
Теги: фейк Уфа беспилотники
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