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Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года

Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года

15:27, 05 апр 2024

В Альшеевском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с 24-летним бойцом специальной военной операции Артемом Брусенцовым.

Парень был коренным жителем этих мест. Его преждевременная гибель стала тяжелой утратой для родных и близких.

Молодой человек вырос в селе Раевский и получил образование в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники. В начале 2024 года Артем Брусенцов принял решение отправиться на фронт в рамках специальной военной операции. Он заключил контракт и служил в должности оператора огневой поддержки штурмовой роты.

В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии и Таджикистана В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии и Таджикистана
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
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