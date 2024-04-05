Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года
15:27, 05 апр 2024
В Альшеевском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с 24-летним бойцом специальной военной операции Артемом Брусенцовым.
Парень был коренным жителем этих мест. Его преждевременная гибель стала тяжелой утратой для родных и близких.
Молодой человек вырос в селе Раевский и получил образование в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники. В начале 2024 года Артем Брусенцов принял решение отправиться на фронт в рамках специальной военной операции. Он заключил контракт и служил в должности оператора огневой поддержки штурмовой роты.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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