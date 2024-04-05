Капризы апреля: в Башкирии вновь испортится погода
22:16, 05 апр 2024
В субботу, 6 апреля, погода в Башкирии преподнесет жителям республики сюрпризы. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможны осадки в виде дождя, а на севере – мокрого снега.
Ветер в течение дня будет менять свое направление: с утра он подует с юга, а затем сменится на северо-западный. Его скорость будет умеренной.
Температурный режим будет неоднородным. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+5°C, а местами возможны заморозки до -5°C. Днем же воздух прогреется до +3...+8°C, а на юге республики столбики термометров могут подняться до +9...+14°C.
Такая переменчивая погода характерна для переходного периода между зимой и весной. Поэтому жителям Башкирии рекомендуется одеваться по погоде, не забывая о зонтике и тёплой одежде.
Автор: Вадим Рудаков
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