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Капризы апреля: в Башкирии вновь испортится погода

Капризы апреля: в Башкирии вновь испортится погода

22:16, 05 апр 2024

В субботу, 6 апреля, погода в Башкирии преподнесет жителям республики сюрпризы. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможны осадки в виде дождя, а на севере – мокрого снега.

Ветер в течение дня будет менять свое направление: с утра он подует с юга, а затем сменится на северо-западный. Его скорость будет умеренной.

Температурный режим будет неоднородным. Ночью столбики термометров опустятся до 0...+5°C, а местами возможны заморозки до -5°C. Днем же воздух прогреется до +3...+8°C, а на юге республики столбики термометров могут подняться до +9...+14°C.

Такая переменчивая погода характерна для переходного периода между зимой и весной. Поэтому жителям Башкирии рекомендуется одеваться по погоде, не забывая о зонтике и тёплой одежде.

Автор: Вадим Рудаков
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