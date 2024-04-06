Удручающая статистика: Башстат раскрыл основные причины смертности в республике

12:15, 06 апр 2024

Опубликованные данные Башстата содержат пугающие подробности о кризисной ситуации со здоровьем населения в республике. Специалисты ведомства провели детальный анализ основных факторов, унесших жизни десятков тысяч жителей в 2022 году.

Согласно обнародованной статистике, в 2022 году в республике зафиксировано 48 789 случаев смерти. Наиболее распространенной причиной стали заболевания сердечно-сосудистой системы, от которых скончалось 18 767 человек. Далее следуют онкологические патологии, приведшие к гибели 6 590 жителей региона. Тройку лидеров замыкают так называемые внешние причины, ставшие смертельными для 4 052 граждан.

Серьезный урон демографии также нанесли болезни органов дыхания (3 548 летальных исходов) и пищеварения (3 044). COVID-19 унес жизни 1 483 человек, в то время как инфекционные и паразитарные заболевания стали причиной 726 смертей.

Отдельно стоит отметить статистику по внешним факторам, приведшим к гибели людей. Так, самоубийства возглавили этот печальный перечень, составив 513 случаев. Также зарегистрировано 484 смертельных дорожно-транспортных происшествия, 132 утопления, 120 убийств и 52 смерти от алкогольных отравлений.

Автор: Вадим Рудаков