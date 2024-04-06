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Зима возвращается: Башкирию накроет снегопад

Зима возвращается: Башкирию накроет снегопад

23:29, 06 апр 2024

Неожиданный поворот ждёт жителей Башкирии: вместо долгожданного весеннего тепла в ближайшие выходные регион окутает снегопад. Синоптики Башгидромета предупреждают о возвращении зимы и резком похолодании.

В воскресенье, 7 апреля, погода преподнесёт сюрприз: днём ожидается небольшой дождь, но уже к ночи он перейдёт в снег. На юге республики снегопад может быть более интенсивным. Столбики термометров опустятся до -2°C…+3°C ночью и не поднимутся выше +4°C…+9°C днём.

Ветер будет юго-восточный, с переходом на западный, умеренный. В некоторых местах возможны порывы до сильного.

Понедельник, 8 апреля, не принесёт существенных изменений: погода сохранится схожей с воскресной.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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