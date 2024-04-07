Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным

В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным

12:00, 07 апр 2024

В субботу, 6 апреля, в Аскинском районе Башкирии состоялись похороны Владислава Сафиуллина, бойца, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Уроженец деревни Султанай с сентября 2022 года мужественно сражался с врагом на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. За проявленные стойкость и героизм он был награжден медалью Суворова.

Проститься с Владиславом пришли сотни людей: родные, друзья, односельчане, боевые товарищи. В глазах каждого читались скорбь и безграничная благодарность за его самоотверженный поступок.

Глава Аскинского района Динис Юсупов в своей речи отметил:

«Владислав, спасибо тебе за все! Ты навсегда останешься для нас примером отваги и героизма. Твое имя вписано в историю страны, республики и Аскинского района. Светлая память».
Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Аскинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным
В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Тимур Шайхилисламов
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Тимур Шайхилисламов
В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным
В Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Фаузетдиновым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Фаузетдиновым
В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Тимуром Абдразаковым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok