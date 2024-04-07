В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным

12:00, 07 апр 2024

В субботу, 6 апреля, в Аскинском районе Башкирии состоялись похороны Владислава Сафиуллина, бойца, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Уроженец деревни Султанай с сентября 2022 года мужественно сражался с врагом на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. За проявленные стойкость и героизм он был награжден медалью Суворова.

Проститься с Владиславом пришли сотни людей: родные, друзья, односельчане, боевые товарищи. В глазах каждого читались скорбь и безграничная благодарность за его самоотверженный поступок.

Глава Аскинского района Динис Юсупов в своей речи отметил:

«Владислав, спасибо тебе за все! Ты навсегда останешься для нас примером отваги и героизма. Твое имя вписано в историю страны, республики и Аскинского района. Светлая память».

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети