В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным
12:00, 07 апр 2024
В субботу, 6 апреля, в Аскинском районе Башкирии состоялись похороны Владислава Сафиуллина, бойца, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Уроженец деревни Султанай с сентября 2022 года мужественно сражался с врагом на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. За проявленные стойкость и героизм он был награжден медалью Суворова.
Проститься с Владиславом пришли сотни людей: родные, друзья, односельчане, боевые товарищи. В глазах каждого читались скорбь и безграничная благодарность за его самоотверженный поступок.
Глава Аскинского района Динис Юсупов в своей речи отметил:
«Владислав, спасибо тебе за все! Ты навсегда останешься для нас примером отваги и героизма. Твое имя вписано в историю страны, республики и Аскинского района. Светлая память».
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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