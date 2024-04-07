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Весна врывается в Уфу: долгожданное теплая погода уже на подходе

Весна врывается в Уфу: долгожданное теплая погода уже на подходе

12:30, 07 апр 2024

Слякоть и холодные деньки, омрачавшие Уфу последние недели, наконец-то отступают. Согласно прогнозу Gismeteo, башкирскую столицу в конце следующей недели ждёт настоящее потепление.

Уже 14 апреля, в воскресенье, термометры уверенно перешагнут 20-градусный рубеж, показывая +21 градус. А в понедельник и вторник столбики термометров взлетят ещё выше, достигнув +23 градусов! При этом нас ждёт не только тепло, но и солнце: синоптики обещают сухую и ясную погоду.

Но не стоит расслабляться: после вторника наступит небольшое похолодание.

Ближайшие же дни, 7 и 8 апреля, будут пасмурными и прохладными, с температурой +6...+9 градусов. Ожидается также умеренный дождь.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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