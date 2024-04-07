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В Башкирии простились с погибшим на СВО 24-летним Тимуром Гайбадуллиным

В Башкирии простились с погибшим на СВО 24-летним Тимуром Гайбадуллиным

12:51, 07 апр 2024

Накануне жители села Учалы в Башкирии похоронили 24-летнего младшего сержанта Тимура Гайбадуллина, погибшего в ходе СВО.

Как сообщили в администрации Учалинского района, на церемонию прощания с молодым бойцом пришли его друзья, родные и близкие, ветераны боевых действий, одноклассники и односельчане.

Гайбадуллин родился в июле 1999 года. После получения среднего образования в местной гимназии он отправился получать профессию в Стерлитамакский колледж физкультуры, управления и сервиса.

В 2020 году Тимур отслужил срочную военную службу, а в октябре 2023-го заключил контракт и отправился выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции. Увы, судьба распорядилась трагически - младший сержант погиб 11 ноября прошлого года. За проявленный героизм Президент России посмертно наградил Гайбадуллина орденом Мужества.

В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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