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Непогода в Башкирии: туман, дождь, снег и штормовое предупреждение

Непогода в Башкирии: туман, дождь, снег и штормовое предупреждение

15:27, 07 апр 2024

Башкирию накрывает волна непогоды. В ближайшую ночь и утро регион окутает плотный туман, видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров и менее. МЧС по РБ объявило штормовое предупреждение.

Помимо тумана, жителей республики ждет мокрый снег ночью и небольшой дождь днем. На западе Башкирии осадки могут быть более интенсивными. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4°C, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10°C.

Сложные погодные условия могут стать причиной заторов на дорогах и других происшествий. МЧС рекомендует водителям быть предельно осторожными, снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями. Пешеходам также следует быть внимательными и переходить дорогу только в специально отведенных местах.

Следите за обновлениями прогноза погоды и не пренебрегайте рекомендациями спасателей.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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