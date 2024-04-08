Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды

Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды

22:22, 08 апр 2024

Несмотря на календарную весну, погода в Башкирии продолжает играть в карусель, преподнося сюрпризы в виде дождей и переменчивой температуры. Синоптики Башгидромета обещают, что до середины недели осадки не прекратятся, но при этом столбик термометра будет неуклонно ползти вверх.

Во вторник, 9 апреля, жителей республики ждет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, а днем поднимется до +8…+13 градусов.

В праздничный день, 10 апреля, погода будет более прохладной. Ночью ожидается небольшой дождь, на севере республики возможен дождь со снегом. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер сменит направление на западный, северо-западный, оставаясь умеренным. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии прогнозируется ненастная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ненастная погода
В Башкирии на выходных ожидается прохладная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходных ожидается прохладная погода
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
В ближайшие дни в Башкирии будет жарко
Общество в Башкирии
В ближайшие дни в Башкирии будет жарко
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Общество в Башкирии
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 3 дня: с 27 по 29 мая 2019 года ожидаются кратковременные дожди


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok