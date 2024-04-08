Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды

22:22, 08 апр 2024

Несмотря на календарную весну, погода в Башкирии продолжает играть в карусель, преподнося сюрпризы в виде дождей и переменчивой температуры. Синоптики Башгидромета обещают, что до середины недели осадки не прекратятся, но при этом столбик термометра будет неуклонно ползти вверх.

Во вторник, 9 апреля, жителей республики ждет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов, а днем поднимется до +8…+13 градусов.

В праздничный день, 10 апреля, погода будет более прохладной. Ночью ожидается небольшой дождь, на севере республики возможен дождь со снегом. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер сменит направление на западный, северо-западный, оставаясь умеренным. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Автор: Вадим Рудаков