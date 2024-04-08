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Подписан указ: Мишустин поручил увеличить выплаты пенсионерам

Подписан указ: Мишустин поручил увеличить выплаты пенсионерам

22:35, 08 апр 2024

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о важных изменениях в пенсионной системе, которые значительно упростят жизнь жителям районов Крайнего Севера и сельским работникам. Эти новшества призваны снять бюрократическую нагрузку с граждан и обеспечить им своевременное получение заслуженных надбавок к пенсии.

Начиная с 2024 года, граждане, проработавшие длительное время на Крайнем Севере, больше не будут обязаны подавать заявления и документы для получения надбавки к страховой пенсии. Вместо этого перерасчет будет производиться автоматически, а информация об изменениях будет оперативно доступна северянам через электронные госуслуги или по почте.

Но на этом пенсионные нововведения не заканчиваются. С 2026 года беззаявительный порядок выплат коснется и сельских надбавок к пенсии. Это означает, что сельские труженики, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать дополнительные выплаты без необходимости преодолевать бюрократические препоны.

Под действие этой меры попадут представители более 500 сельскохозяйственных профессий - от агрономов и пчеловодов до трактористов и ремонтных рабочих. Данные изменения стали ещё одним шагом государства по поддержке села и создании комфортных условий для ветеранов сельского труда.

Как будут выплачиваться пенсии в мае 2024 года - комментарий специалиста Как будут выплачиваться пенсии в мае 2024 года - комментарий специалиста
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсии Мишустин Михаил
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