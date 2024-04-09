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В Уфе простились с погибшим в СВО рядовым Радмиром Вакульским

В Уфе простились с погибшим в СВО рядовым Радмиром Вакульским

12:17, 09 апр 2024

Дворец культуры «Моторостроитель» в Уфе сегодня был переполнен скорбящими. Здесь прошла траурная церемония прощания с рядовым Радмиром Вакульским, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

20-летний Радмир после окончания 9 классов школы № 87, продолжил образование в юридическом колледже. Его жизнь била ключом: он активно участвовал в общественной жизни, помогая в воспитании молодежи и пропагандируя спорт и здоровый образ жизни.
«Когда Родина позвала, Радмир не раздумывая встал на ее защиту», — говорили его близкие.

Сослуживцы вспоминают его как трудолюбивого и доброго парня, который с честью и достоинством исполнял свой долг.

В этот день звучали траурные речи, стихи и песни. Слезы скорби на глазах у сотен людей, пришедших проститься с бойцом.

В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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