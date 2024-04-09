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Весеннее наступление: в Башкирии наступит резкое потепление

Весеннее наступление: в Башкирии наступит резкое потепление

21:54, 09 апр 2024

Весна вступает в свои права. Уже на этой неделе в Башкирию придет долгожданное потепление, обещают синоптики Башгидрометцентра. Столбики термометров уверенно преодолеют 10-градусный рубеж, а кое-где воздух прогреется до +15°C.

Праздничный день 10 апреля принесет с собой переменную облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди, но они не омрачат весеннего настроения. Ночью и утром водителям стоит быть особенно внимательными: на дорогах ожидается густой туман, видимость может ухудшиться до 500 метров. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1°C до +4°C, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°C.

11 апреля станет еще более теплым. Осадков в этот день не предвидится, а солнце порадует жителей республики своим сиянием. Ночью температура воздуха составит от -2°C до +3°C, а днем воздух прогреется до +10…+15°C.

Наслаждайтесь весенним теплом, свежим воздухом и пробуждающейся природой!

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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