Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жители Башкирии негодуют по поводу сноса дамбы перед весенним половодьем

Жители Башкирии негодуют по поводу сноса дамбы перед весенним половодьем

11:52, 10 апр 2024

Жители поселка Лебяжий в Башкирия забили тревогу в связи со сносом критически важной противопаводковой дамбы, которая защищала их от разрушительных последствий большой воды на реке Дема уже более 15 лет. Местная жительница Анна Кузнецова обратилась к общественности за поддержкой, призывая срочно принять меры по восстановлению этого важного гидротехнического сооружения.

По словам Анны, решение о демонтаже дамбы было принято властями осенью 2023 года, однако жители поселка не понимают причин такого шага. Ведь благодаря ей в период половодья вода уходила в правую сторону, не затопляя населенный пункт. В прошлом году уровень воды доходил лишь до половины высоты дамбы, что говорит о ее эффективности. Но теперь это 100-метровое сооружение сокращено почти наполовину, и жители обоснованно опасаются повторения катастрофической ситуации, подобной той, что произошла в соседнем Орске.

Анна Кузнецова подчеркивает, что для жителей Башкирии вопрос восстановления дамбы имеет жизненно важное значение.
«Желание заработать явно превышает соображения о безопасности людей», — пишет девушка, призывая власти немедленно принять меры по возобновлению строительства этого защитного сооружения.

Местные жители полагаются на шлюзы на автомагистрали М-5, однако они, по ее словам, «завалены мусором», что ставит под вопрос их надежность.

Администрация Уфимского района разъяснила, что часть дамбы находится на арендованной земле, принадлежащей ООО «КБ МашЭнергоПроект». Для восстановления доступа к этому участку необходимо провести определенные работы по ремонту подъездных путей и засыпке траншеи. Похоже, что бюрократические препятствия пока не дают жителям поселка Лебяжий надежды на быстрое решение этой насущной проблемы.

Под Уфой на месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек - видео Под Уфой на месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек - видео
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Анна Кузнецова
Теги: паводок
Читайте также

Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
Потребитель в Башкирии
Жители поселка Лебяжий под Уфой жалуются на воду с черным осадком из кранов
В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк
Происшествия в Башкирии
В Благовещенском районе после аварии на заводе начали возводить дамбу на реке Изяк
Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей
Происшествия в Башкирии
Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей
Уполномоченный по правам ребенка России раскритиковала дома, построенные в Башкирии для детей-сирот
Общество в Башкирии
Уполномоченный по правам ребенка России раскритиковала дома, построенные в Башкирии для детей-сирот


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok