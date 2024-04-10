Жители Башкирии негодуют по поводу сноса дамбы перед весенним половодьем

11:52, 10 апр 2024

Жители поселка Лебяжий в Башкирия забили тревогу в связи со сносом критически важной противопаводковой дамбы, которая защищала их от разрушительных последствий большой воды на реке Дема уже более 15 лет. Местная жительница Анна Кузнецова обратилась к общественности за поддержкой, призывая срочно принять меры по восстановлению этого важного гидротехнического сооружения.

По словам Анны, решение о демонтаже дамбы было принято властями осенью 2023 года, однако жители поселка не понимают причин такого шага. Ведь благодаря ей в период половодья вода уходила в правую сторону, не затопляя населенный пункт. В прошлом году уровень воды доходил лишь до половины высоты дамбы, что говорит о ее эффективности. Но теперь это 100-метровое сооружение сокращено почти наполовину, и жители обоснованно опасаются повторения катастрофической ситуации, подобной той, что произошла в соседнем Орске.

«Желание заработать явно превышает соображения о безопасности людей», — пишет девушка, призывая власти немедленно принять меры по возобновлению строительства этого защитного сооружения.

Анна Кузнецова подчеркивает, что для жителей Башкирии вопрос восстановления дамбы имеет жизненно важное значение.

Местные жители полагаются на шлюзы на автомагистрали М-5, однако они, по ее словам, «завалены мусором», что ставит под вопрос их надежность.

Администрация Уфимского района разъяснила, что часть дамбы находится на арендованной земле, принадлежащей ООО «КБ МашЭнергоПроект». Для восстановления доступа к этому участку необходимо провести определенные работы по ремонту подъездных путей и засыпке траншеи. Похоже, что бюрократические препятствия пока не дают жителям поселка Лебяжий надежды на быстрое решение этой насущной проблемы.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Анна Кузнецова