На СВО погиб преподаватель уфимской кафедры физической культуры Роберт Ягафаров
19:18, 10 апр 2024
Сегодня во Дворце молодежи Уфы простились с Робертом Ягафаровым, преподавателем кафедры физкультуры БГАУ, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.
Жизнь Роберта Ринатовича, уроженца Сибая, с юных лет была связана со спортом. Он с увлечением занимался легкой атлетикой, став кандидатом в мастера спорта.
После окончания школы № 2 Роберт продолжил образование, посвятив себя делу подготовки будущих чемпионов. Его мама, Клара Ягафарова, известная в Сибае учительница и руководитель городского отдела культуры, привила сыну любовь к своему делу.
Спортивная карьера Роберта Ягафарова развивалась стремительно. Он стал преподавателем кафедры физкультуры БГАУ, где его талант и энтузиазм зажгли не одну сотню студенческих сердец.
Но 2022 год изменил судьбу Роберта. С первых дней спецоперации он, движимый чувством патриотизма, дважды обращался в военкомат, желая встать на защиту Родины.
Друзья и близкие вспоминают Роберта как человека с открытой душой и доброй улыбкой.