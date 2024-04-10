На СВО погиб преподаватель уфимской кафедры физической культуры Роберт Ягафаров

19:18, 10 апр 2024

Сегодня во Дворце молодежи Уфы простились с Робертом Ягафаровым, преподавателем кафедры физкультуры БГАУ, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Жизнь Роберта Ринатовича, уроженца Сибая, с юных лет была связана со спортом. Он с увлечением занимался легкой атлетикой, став кандидатом в мастера спорта.

После окончания школы № 2 Роберт продолжил образование, посвятив себя делу подготовки будущих чемпионов. Его мама, Клара Ягафарова, известная в Сибае учительница и руководитель городского отдела культуры, привила сыну любовь к своему делу.

Спортивная карьера Роберта Ягафарова развивалась стремительно. Он стал преподавателем кафедры физкультуры БГАУ, где его талант и энтузиазм зажгли не одну сотню студенческих сердец.

— Роберт Ринатович был надежным товарищем, замечательным преподавателем, талантливым спортсменом и тренером, — вспоминают коллеги. — Его подопечные неоднократно занимали призовые места на соревнованиях самого разного масштаба.

Но 2022 год изменил судьбу Роберта. С первых дней спецоперации он, движимый чувством патриотизма, дважды обращался в военкомат, желая встать на защиту Родины.

- Он был настоящим патриотом нашего Отечества, — написал вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов. — Это очень дорогого стоит! Он навсегда останется в наших сердцах, память о нем будет жить вечно!

Друзья и близкие вспоминают Роберта как человека с открытой душой и доброй улыбкой.

- Роберт! Мы будем помнить твою улыбку, доброту, душевность и всё, — написал один из друзей семьи. — Ты был настоящим другом и товарищем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети