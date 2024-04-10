В Башкирии ожидаются неблагоприятные метеорологические явления

19:24, 10 апр 2024

Необычные погодные условия ожидают жителей Башкирии 11 апреля. МЧС республики сообщает о тумане, который может окутать некоторые участки дорог, снизив видимость до 500 метров.

В утренние и ночные часы водителям следует быть особенно внимательными. На отдельных участках трасс возможно образование тумана, делая движение небезопасным. В условиях ограниченной видимости необходимо соблюдать скоростной режим, использовать противотуманные фары и не совершать резких маневров.

Помимо тумана, прогнозируется небольшой дождь. Осадки будут локальными, но могут доставить неудобства. Ветер будет дуть с умеренной скоростью, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся до +11…+16 градусов.

МЧС рекомендует водителям и пешеходам быть осторожными в условиях неблагоприятной погоды.

Автор: Алия Карачурина