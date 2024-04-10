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Погода преподнесет еще один сюрприз жителям Башкирии

Погода преподнесет еще один сюрприз жителям Башкирии

19:40, 10 апр 2024

В Башкирии погода не перестаёт удивлять своей переменчивостью. Вслед за тёплыми днями, пришедшими в начале недели, жителей республики ждёт очередная смена погодных условий.

Согласно прогнозу Башгидромета, 11 апреля, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера, постепенно меняя направление на юго-западный. Ночью температура воздуха опустится до -2...+3°C. Днём же столбики термометров поднимутся до +10...+15°C.

В День космонавтики, 12 апреля, погода станет более капризной. Местами пройдут дожди, в северных районах республики – умеренные. Ветер усилится, сменив направление на юго-западное, а затем западное. Температура воздуха при этом повысится: ночью ожидается +2...+7°C, днём – +10...+15°C.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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