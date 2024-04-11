У певцов из Башкирии Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной родился сын

14:07, 11 апр 2024

Дуэт Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной из Башкирии сообщили о радостном прибавлении в семье. Спустя девять месяцев после свадьбы супруги стали родителями. В социальных сетях пара официально объявила о рождении сына.

Вчера, 10 апреля, в праздничный день Ураза-байрам, Алия Карачурина родила первенца. Как отметил в своем посте Ришат Тухватуллин, пара долго сохраняла интригу и не раскрывала пол будущего малыша. Однако теперь счастливые родители с гордостью сообщают миру о рождении сына.

«Сынок, с твоим днем, когда ты появился на свет!» — написали молодые родители, публикуя первые фотографии наследника.

Поздравления в адрес звёздной четы посыпались не только от их многочисленных подписчиков, но и от коллег по творческому цеху.

Певец Анвар Нургалиев, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Гимаева и другие известные деятели Татарстана и Башкирии присоединились к теплым пожеланиям в адрес молодой семьи.

«Котлыйбыз Иң изге теләкләр!» («Поздравляем с наилучшими пожеланиями!» — перевод) — написала Лейсан Гимаева.

Алия Карачурина — популярная эстрадная певица, выступающая на татарском и башкирском языках. Ее муж, Ришат Тухватуллин, уроженец села Карамалы-Губеево Туймазинского района Башкирии, является обладателем почетных званий «Заслуженный артист Республики Башкортостан» и «Заслуженный артист Республики Татарстан». В 2020 году он получил награду из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Автор: Алия Карачурина

Фото: rishat_thv