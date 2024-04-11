На Башкирию надвигается непогода

14:45, 11 апр 2024

Жителям Башкирии стоит приготовиться к непогоде, которая надвигается на регион. Об этом предупреждают специалисты регионального управления МЧС.

В пятницу, 12 апреля, в республике ожидается облачная. Местами пройдут дожди, интенсивность которых будет варьироваться от небольших до умеренных. Сильный ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 15-20 метров в секунду. На дорогах следует быть осторожным из-за тумана, видимость в котором может составлять 500-1000 метров.

Ночью температура воздуха опустится до +4...+9 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов.

Автор: Алия Карачурина