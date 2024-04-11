В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Дмитриий Халимов

21:17, 11 апр 2024

Накануне в Чишминском районе Башкирии в последний путь проводили Дмитрия Халимова, погибшего при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Об этом на своих личных страницах в социальных сетях сообщил глава муниципального района Ришат Мансуров.

Дмитрий Халимов, уроженец села Дурасово. Глава Чишминского района выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего солдата, подчеркнув, что память о его мужестве и самоотверженности навсегда останется в сердцах земляков.

11 апреля земляки, сослуживцы и представители местных властей собрались, чтобы отдать последние почести своему земляку.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети