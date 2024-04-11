В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Дмитриий Халимов
21:17, 11 апр 2024
Накануне в Чишминском районе Башкирии в последний путь проводили Дмитрия Халимова, погибшего при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Об этом на своих личных страницах в социальных сетях сообщил глава муниципального района Ришат Мансуров.
Дмитрий Халимов, уроженец села Дурасово. Глава Чишминского района выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего солдата, подчеркнув, что память о его мужестве и самоотверженности навсегда останется в сердцах земляков.
11 апреля земляки, сослуживцы и представители местных властей собрались, чтобы отдать последние почести своему земляку.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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