В Башкирии потеплеет до +16 градусов
21:33, 11 апр 2024
В День космонавтики Башкирия готовится к встрече с переменчивым, но тёплым настроением природы. Синоптики Башгидромета прогнозируют на 12 апреля местами небольшой до, по северу республики – до умеренного.
Столбики термометров ночью будут колебаться от +2 до +7 градусов, а днём воздух прогреется до +11…+16 градусов. Западный ветер будет дуть с умеренной силой, местами возможны порывы до сильного.
В субботу, 13 апреля, характер погоды существенно не изменится, так что зонтик и тёплый плащ останутся актуальными аксессуарами.
Автор: Вадим Рудаков
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