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В Башкирии потеплеет до +16 градусов

В Башкирии потеплеет до +16 градусов

21:33, 11 апр 2024

В День космонавтики Башкирия готовится к встрече с переменчивым, но тёплым настроением природы. Синоптики Башгидромета прогнозируют на 12 апреля местами небольшой до, по северу республики – до умеренного.

Столбики термометров ночью будут колебаться от +2 до +7 градусов, а днём воздух прогреется до +11…+16 градусов. Западный ветер будет дуть с умеренной силой, местами возможны порывы до сильного.

В субботу, 13 апреля, характер погоды существенно не изменится, так что зонтик и тёплый плащ останутся актуальными аксессуарами.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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