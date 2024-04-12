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«У него было предчувствие»: супруга погибшего в Амурской области горняка из Башкирии прервала молчание

«У него было предчувствие»: супруга погибшего в Амурской области горняка из Башкирии прервала молчание

09:07, 12 апр 2024

Трагедия на руднике «Пионер» в Амурской области унесла жизни 13 шахтеров, в том числе нескольких жителей Башкортостана. Спасательная операция продлилась две недели, однако, в итоге, шансов на спасение горняков не оказалось.

Страшное происшествие случилось на руднике «Пионер» — одном из крупнейших золотодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Под тоннами горной породы оказались погребены 13 рабочих. Среди них были наши земляки: Олег Симонов, Вадим Николаев, Ролан Шарипов и Юрий Марков из Сибая, а также Эмиль Валиханов из Учалов.

Сотрудники МЧС России немедленно развернули поисково-спасательные работы, однако, уже 1 апреля ведомство вынуждено было объявить о прекращении спасательной операции. Бурение показало, что выработки, где предположительно могли находиться горняки, полностью заполнены горной массой и водой. Продолжение работ было сопряжено со смертельным риском для самих спасателей из-за угрозы повторного обвала и затопления.

Семьи погибших шахтеров нелегко переживают утрату. Особенно тяжело близким 33-летнего Эмиля Валиханова, уроженца села Ургуново в Башкортостане. По словам его жены Эльвины, Эмиль предчувствовал трагедию и буквально накануне своего последнего вахтового выезда повел себя весьма странно: стал задумчивым и грустным, хотя обычно он отличался жизнерадостностью и оптимизмом. К тому же, Эмиль собирался вскоре уволиться и перебраться поближе к семье.

Эмиль Валиханов был энергичным и ответственным работником, трудился на руднике «Пионер» вахтовым методом почти три года. Его жена Эльвина вспоминает, как он с трепетом относился к своей погрузочно-доставочной машине, украшая ее аксессуарами. Эмиль очень радовался, когда устроился на работу в ООО «Звездный» — организацию, куда не всем удавалось попасть.

Молодой человек воспитывался в многодетной семье, после школы получил специальность слесаря в Белорецком металлургическом колледже. Со своей будущей супругой Эльвиной они познакомились в 2015 году, когда девушка вместе с подругой приезжала в родную деревню Эмиля. Влюбленные поженились в 2019 году, а в 2021 году у них родилась дочь Ирина. К сожалению, радость от пополнения семьи оказалась недолгой — теперь Эльвине и малышке придется жить без любимого мужа и отца.

Что известно о вахтовиках из Башкирии, которые попали под завалы на Амурском руднике Что известно о вахтовиках из Башкирии, которые попали под завалы на Амурском руднике
Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия
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