Некоторых российских пенсионеров ожидает приятная новость

09:22, 12 апр 2024

Радостная новость для ряда российских пенсионеров - с 1 мая 2024 года их пенсионные выплаты претерпят существенное увеличение. Кому конкретно положена прибавка и на какие суммы можно рассчитывать, выяснил наш обозреватель.

Согласно информации от юриста Оксаны Красовской, с 1 мая этого года будет произведен перерасчет размеров дополнительных выплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации. Также повышение коснется некоторых категорий работников угольной промышленности. Подобные доплаты подлежат регулярному пересмотру четыре раза в год, в том числе 1 мая, и имеют бессрочный характер.

Еще одна значительная прибавка ожидает пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае 2024 года. Их фиксированная выплата будет увеличена на 100% или на 8134 рублей. Такую же денежную надбавку получат граждане, которые в мае текущего года оформят инвалидность первой группы.

Автор: Алия Карачурина