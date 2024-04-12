«Она наш ангел»: в Уфе умерла семилетняя девочка, у которой нашли рак после укуса комара

09:28, 12 апр 2024

Трагическая история семилетней девочки из Уфы потрясла всех, кому довелось узнать о ее страшной судьбе. Виктория П., казалось, вела обычную жизнь ребенка, пока простой укус насекомого не перевернул ее мир с ног на голову.

Все началось с невинного происшествия — обычного укуса комара, который повлек за собой самые тяжелые последствия. Семья рассказывает, что именно с этой жалобы и начались проблемы со здоровьем Виктории. Сначала опухла ножка, затем девочка стала вялой и медлительной. Встревоженные родители тут же обратились к врачам, предполагая, что это укус энцефалитного клеща. Однако правда оказалась еще страшнее — обследование показало, что у ребенка обнаружили онкологическое заболевание.

Семья Виктории сразу же бросилась искать способы лечения, но счет на спасение жизни шел буквально на миллионы. Требовалось более 12 миллионов рублей для отправки девочки на лечение в Израиль, но удалось собрать лишь крохотную сумму в 300 тысяч. К сожалению, эти средства не смогли переломить ход событий. Весной этого года состояние Виктории резко ухудшилось, и 8 апреля она ушла из жизни в уфимском хосписе, где провела последние дни.

«Теперь она наш маленький Ангел. Виктория была сильной девочкой, и стойко сражалась до последнего», — с болью в сердце написала семья в социальных сетях.

10 апреля родные и близкие Виктории П. похоронили ее на Южном кладбище в Уфе.

Автор: Семен Подгорный