Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно

11:18, 12 апр 2024

Башгидрометцентр сообщает, что в ближайшие выходные погода в Башкирии будет переменчивой: с одной стороны, порадует долгожданным теплом, а с другой - огорчит дождями, а в некоторых регионах возможен даже снег.

В пятницу, 12 апреля, по всей республике пройдут небольшие дожди. Ветер подует с запада и северо-запада с умеренной силой, в отдельных районах возможны порывы до сильного ветра. Днем воздух прогреется до +12…+17°C.

В субботу, 13 апреля, дожди пройдут местами. Ветер останется западным, но уже умеренный. Ночью температура опустится до +3…+8°C, а днем столбик термометра поднимется до +9…+14°C.

В воскресенье, 14 апреля, синоптики прогнозируют дожди, а в северных районах республики ночью возможен снег. Ветер будет дуть с северо-запада и запада с умеренной силой. Ночью температура составит от -1°C до +4°C, а днем воздух прогреется до +5…+10°C.

Уже в начале следующей недели погода в Башкирии должна стабилизироваться: дожди прекратятся, а солнце выглянет из-за туч. Средняя дневная температура в этот период составит от +12°C до +17°C.

Автор: Алия Карачурина