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Блогер Башкирская домохозяйка рассказала о непростых отношениях с собственным отцом

Блогер Башкирская домохозяйка рассказала о непростых отношениях с собственным отцом

21:07, 12 апр 2024

Миляуша Шайхелислямова, более известная в Интернете как «Башкирская домохозяйка», вновь оказалась в центре внимания. На этот раз популярная блогерша решила открыто рассказать о своих непростых отношениях с отцом, который, по ее словам, постоянно критикует и «пилит» ее. В своем аккаунте в соцсетях Миляуша опубликовала видеозапись разговора родственника с супругом, в котором тот требует «образумить» дочь и избавить ее от «звездной болезни».

Сама Миляуша не согласна с обвинениями отца и неоднократно заявляла, что давно не общается с ним. Она не понимает, почему родитель ее постоянно критикует и недоволен ее успехами.
«Разве это не должно радовать его, как родителя? Вместо этого он видит во мне только какую-то „звездную болезнь“, но я за собой ничего подобного не замечаю», — недоумевает блогерша.

По словам Миляуши, отношения с матерью и отчимом у нее складываются совершенно иначе. Она часто демонстрирует, как они вместе проводят время, навещают друг друга в гостях. Это говорит о том, что в ее семье есть люди, которые искренне ею дорожат и поддерживают.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: башкирская домохозяйка
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