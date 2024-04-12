В семье жителей Башкирии родилась «королевская двойня»
21:33, 12 апр 2024
18 марта в семье Мельниковых Арсения и Екатерины из Гафурийского района Башкирии произошло знаменательное событие — родилась «королевская двойня», как с любовью называют такие пары, когда на свет одновременно появляются мальчик и девочка.
Владислав и Елизавета стали первенцами для молодой семьи, а для Гафурийского района это первая двойня, рожденная в 2024 году.
Это радостное событие стало настоящим подарком для всей семьи Мельниковых. Родители с нетерпением ждали появления своих малышей и уже с первых дней окружили их заботой и любовью.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Госкомюстиции Башкирии
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