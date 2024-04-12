В семье жителей Башкирии родилась «королевская двойня»

21:33, 12 апр 2024

18 марта в семье Мельниковых Арсения и Екатерины из Гафурийского района Башкирии произошло знаменательное событие — родилась «королевская двойня», как с любовью называют такие пары, когда на свет одновременно появляются мальчик и девочка.

Владислав и Елизавета стали первенцами для молодой семьи, а для Гафурийского района это первая двойня, рожденная в 2024 году.

Это радостное событие стало настоящим подарком для всей семьи Мельниковых. Родители с нетерпением ждали появления своих малышей и уже с первых дней окружили их заботой и любовью.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Госкомюстиции Башкирии