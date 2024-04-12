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Сказали, что дочь родилась уже мертвой: жительница Башкирии подозревает врачей роддома в обмане

Сказали, что дочь родилась уже мертвой: жительница Башкирии подозревает врачей роддома в обмане

21:50, 12 апр 2024

41-летняя Олеся Т. родила своего третьего ребенка 9 апреля в Перинатальном центре Октябрьского. По словам родственников, девочка появилась на свет здоровой, шевелилась и даже издавала первые крики. Однако ненадолго — спустя несколько часов врачи сообщили матери, что ребенок родился мертвым из-за несовместимой с жизнью патологии органов брюшной полости.

Но Олеся категорически не согласилась с таким диагнозом. Она утверждает, что отчетливо слышала, как ее новорожденная дочь кричала, и что медики незаконно забрали ее у матери. Вместо долгожданной выписки семья Олеси пришлось хоронить малышку.

По словам сестры Олеси, Екатерины, врачи с самого начала отказывались выдавать родителям справку о рождении. Более того, заведующая Перинатальным центром прямо заявила Олесе, что у нее «родовая депрессия» и ребенок изначально был мертв. Эта позиция была подтверждена и результатами вскрытия, проведенного 12 апреля.

Екатерина считает, что медики пытались скрыть возможные ошибки, чтобы «не портить статистику». Семья Олеси, охваченная горем, не стала добиваться наказания врачей, лишь попросив выдать положенное свидетельство о рождении. Однако даже эта простая процедура столкнулась с бюрократическими проволочками.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский
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