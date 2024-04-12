Стали известны даты максимального подъема уровня рек Белой и Уфа в Башкирии
22:05, 12 апр 2024
В Башкирии ожидают пик половодья на реках Белая и Уфа. По данным МЧС, максимальный уровень воды ожидается с 21 по 23 апреля.
Несколькими днями ранее, 13 и 14 апреля, своего пика достигнут горные реки Сим, Инзер и Ай.
По данным на 12 апреля, в регионе уже подтоплены 92 придомовых и более 650 садовых участков. 18 автодорог и 8 низководных мостов частично перекрыты водой.
Ситуация с паводком находится под контролем МЧС. Спасатели ведут круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реках и при необходимости готовы к эвакуации людей из зон подтопления.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте также
Общество в Башкирии
На горных реках Башкирии начинается пик половодья
Общество в Башкирии
В Башкирии река Белая поднялась за сутки более чем на 2 метра
Происшествия в Башкирии
Пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня
Общество в Башкирии
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать