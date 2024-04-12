Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Стали известны даты максимального подъема уровня рек Белой и Уфа в Башкирии

Стали известны даты максимального подъема уровня рек Белой и Уфа в Башкирии

22:05, 12 апр 2024

В Башкирии ожидают пик половодья на реках Белая и Уфа. По данным МЧС, максимальный уровень воды ожидается с 21 по 23 апреля.

Несколькими днями ранее, 13 и 14 апреля, своего пика достигнут горные реки Сим, Инзер и Ай.

По данным на 12 апреля, в регионе уже подтоплены 92 придомовых и более 650 садовых участков. 18 автодорог и 8 низководных мостов частично перекрыты водой.

Ситуация с паводком находится под контролем МЧС. Спасатели ведут круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реках и при необходимости готовы к эвакуации людей из зон подтопления.

Жители Башкирии негодуют по поводу сноса дамбы перед весенним половодьем Жители Башкирии негодуют по поводу сноса дамбы перед весенним половодьем
Автор: Алия Карачурина
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: паводок
Читайте также

На горных реках Башкирии начинается пик половодья
Общество в Башкирии
На горных реках Башкирии начинается пик половодья
В Башкирии река Белая поднялась за сутки более чем на 2 метра
Общество в Башкирии
В Башкирии река Белая поднялась за сутки более чем на 2 метра
Пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня
Происшествия в Башкирии
Пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Общество в Башкирии
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok