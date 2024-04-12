В Башкирии скончался замминистра внутренних дел Юрий Муравьев
22:49, 12 апр 2024
12 апреля 2024 года трагическая весть облетела ряды МВД Республики Башкортостан: на 51-м году жизни скоропостижно скончался заместитель министра внутренних дел Юрий Александрович Муравьев.
Свой трудовой путь он начал в 2000 году в следственном управлении УВД города Череповца Вологодской области. Пройдя путь от рядового следователя до заместителя начальника управления, он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, чуткий руководитель и настоящий профессионал своего дела.
В 2015 году Юрия Александровича назначили заместителем министра внутренних дел Республики Ингушетия, где он проработал до 2019 года. Затем он возглавил следственное управление МВД Оренбургской области.
В декабре 2023 года он перешел на работу в МВД по Республике Башкортостан, где на него были возложены большие задачи по укреплению законности и правопорядка в регионе.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: 02.мвд.рф
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