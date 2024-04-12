Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии скончался замминистра внутренних дел Юрий Муравьев

В Башкирии скончался замминистра внутренних дел Юрий Муравьев

22:49, 12 апр 2024

12 апреля 2024 года трагическая весть облетела ряды МВД Республики Башкортостан: на 51-м году жизни скоропостижно скончался заместитель министра внутренних дел Юрий Александрович Муравьев.

Свой трудовой путь он начал в 2000 году в следственном управлении УВД города Череповца Вологодской области. Пройдя путь от рядового следователя до заместителя начальника управления, он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, чуткий руководитель и настоящий профессионал своего дела.

В 2015 году Юрия Александровича назначили заместителем министра внутренних дел Республики Ингушетия, где он проработал до 2019 года. Затем он возглавил следственное управление МВД Оренбургской области.

В декабре 2023 года он перешел на работу в МВД по Республике Башкортостан, где на него были возложены большие задачи по укреплению законности и правопорядка в регионе.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: 02.мвд.рф
Читайте также

Артур Сайфуллин назначен врио министра внутренних дел Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Артур Сайфуллин назначен врио министра внутренних дел Башкирии
В Бурзянском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД
Человек и закон в Башкирии
В Бурзянском районе Башкирии назначили нового начальника ОГИБДД
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Раиф Абдрахимов назначен заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии
Политика в Башкирии
Олег Олейник назначен замминистра внутренних дел по Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok