В Башкирии скончался замминистра внутренних дел Юрий Муравьев

22:49, 12 апр 2024

12 апреля 2024 года трагическая весть облетела ряды МВД Республики Башкортостан: на 51-м году жизни скоропостижно скончался заместитель министра внутренних дел Юрий Александрович Муравьев.

Свой трудовой путь он начал в 2000 году в следственном управлении УВД города Череповца Вологодской области. Пройдя путь от рядового следователя до заместителя начальника управления, он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, чуткий руководитель и настоящий профессионал своего дела.

В 2015 году Юрия Александровича назначили заместителем министра внутренних дел Республики Ингушетия, где он проработал до 2019 года. Затем он возглавил следственное управление МВД Оренбургской области.

В декабре 2023 года он перешел на работу в МВД по Республике Башкортостан, где на него были возложены большие задачи по укреплению законности и правопорядка в регионе.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: 02.мвд.рф