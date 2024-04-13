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Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы

Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы

10:46, 13 апр 2024

В Башкирии на следующей неделе, с 15 по 21 апреля, погода будет капризничать, подкидывая жителям региона температурные качели. Синоптики Гисметео прогнозируют резкие перепады температур, от ночных заморозков до летнего тепла, а также дожди и порывистый ветер.

Начало недели порадует солнцем, но не теплом. В понедельник, 15 апреля, небо будет облачным, но без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -2°C, днём же воздух прогреется до +12°C. Ветер усилится до 10 м/с.

Вторник, 16 апреля, станет поворотным моментом. Погода резко изменится, начнутся дожди. Ночью температура поднимется до +7°C, днём – до +13°C. Ветер усилится до 14 м/с.

Дожди будут лить всю среду, 17 апреля, и четверг, 18 апреля. Ночью температура будет держаться в районе +5…+6°C, днём – подниматься до +12…+13°C. Ветер 9-12 м/с.

В пятницу, 19 апреля, похолодает. Ночная температура опустится до +1°C, днём – не более +6°C. Дожди продолжатся, а ветер усилится до 12 м/с.

Выходные обещают быть без осадков. В субботу, 20 апреля, ночью температура будет +2°C, днём – до +14°C. Ветер – до 11 м/с. В воскресенье, 21 апреля, ночью – до +12°C, днём – до +24°C. Ветер – слабый, до 8 м/с.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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