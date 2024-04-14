Башкирия простилась с ефрейтором Венером Гумеровым

13:46, 14 апр 2024

12 апреля, в пятницу, в селе Ассы Белорецкого района Башкирии в последний путь проводили 29-летнего ефрейтора Венера Гумерова, погибшего в ходе специальной военной операции.

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Венер Динарович родился и вырос в соседнем селе Манышта. После окончания школы в Ассах, он поступил в Белорецкий металлургический колледж. Затем парень прошел срочную службу в Хабаровске, а перед отправкой на Донбасс работал в родном Белорецке . Земляки вспоминают Венера как ответственного, эрудированного и отзывчивого человека, который любил спорт и тяжелую работу.

На фронте Венер служил гранатометчиком в штурмовом подразделении. В начале текущего месяца, во время ожесточенного артиллерийского обстрела, Гумеров, рискуя собственной жизнью, спас товарища. Увы, сам он получил смертельные ранения.

«Мы никогда не забудем его самоотверженности и мужества», — заявил глава местной администрации Андрей Иванюта.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети