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В Башкирии наступит летняя жара

В Башкирии наступит летняя жара

13:52, 14 апр 2024

Башкирию в конце следующей недели ждет резкое потепление, сообщает Gismeteo.

В этот период столбики термометров днем поднимутся до +22°C, а в субботу, 20 апреля, ожидается и вовсе летняя жара - до +25°C.

Но пока до этого далеко. В конце текущей недели, 14 апреля, погода будет прохладной и дождливой: ночью температура опустится до +4°C, днем - не выше +9°C. Дожди продолжатся и в понедельник-вторник, 15-16 апреля, но уже при более теплой погоде - до +15°C днем.

Приятная перемена ждет Башкирию в среду и четверг, 17-18 апреля: осадки прекратятся, а воздух прогреется ночью до +14°C, днем - до +19°C.

Настоящее лето в республику придет с 19 апреля. В эти три дня будет солнечно и ясно, а дневная температура не будет опускаться ниже +22°C.

Так что, жители Башкирии, готовьтесь к долгожданному теплу!

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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