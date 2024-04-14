Озвучена приятная новость для российских пенсионеров

14:19, 14 апр 2024

С 1 мая 2024 года ряд категорий пенсионеров в России могут рассчитывать на существенное увеличение своих выплат. Как сообщает «Парламентская газета», надбавки коснутся пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, а также тех, кто содержит нетрудоспособных родственников, и работавших пенсионеров, вернувшихся к заслуженному отдыху.

Пенсии 80-летних пенсионеров вырастут на 100%

Приятным сюрпризом станет повышение пенсий для пенсионеров, перешагнувших 80-летний рубеж. К их фиксированной выплате будет добавлена надбавка в размере 100%. В 2024 году это составляет внушительную сумму — 8 134 рубля 88 копеек.

Поддержка тем, кто заботится о близких

Помимо 80-летних пенсионеров, на увеличение выплат могут рассчитывать те, кто взял на себя заботу о нетрудоспособных родственниках. Доплата полагается за детей, внуков, братьев и сестер, не достигших 18 лет. Если же иждивенцы являются студентами дневных отделений, то надбавка будет выплачиваться до их 23-летия.

Размер доплаты зависит от количества иждивенцев:

За одного иждивенца — треть фиксированной выплаты к пенсии.

За двоих иждивенцев — двойная фиксированная выплата.

За троих и более иждивенцев — надбавка превысит 100% фиксированной выплаты.

Справедливость для работавших пенсионеров

Не останутся без внимания и те пенсионеры, которые после выхода на пенсию решили продолжить трудовую деятельность, но затем все же вернулись к заслуженному отдыху. С 2016 года в России действует мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако после увольнения пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Это означает, что его пенсия будет существенно увеличена.

Дополнительные выплаты для летчиков и шахтеров

Помимо основных категорий пенсионеров, в мае 2024 года также будет пересчитана ежемесячная надбавка к пенсии для членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Автор: Вадим Рудаков