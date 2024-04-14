Звездная пара Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина показали своего первенца
20:13, 14 апр 2024
Знаменитый певец Ришат Тухватуллин и его возлюбленная, певица Алия Карачурина, поделились с публикой фотографией своего новорожденного сына. В трогательном снимке, опубликованном в социальных сетях, счастливые родители позируют вместе с малышом, сияя от безграничной любви и радости.
Имя наследника звездной пары пока держится в секрете. Известно лишь, что мальчик появился на свет 10 апреля, в священный для мусульман праздник Ураза-байрам. Для Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной это первый ребенок, который, несомненно, стал настоящим подарком для молодых родителей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
У певцов из Башкирии Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной родился сын
Общество в Башкирии
В Уфе артисты Тухватуллин и Карачурина стали жертвами сатанистов - видео
Культура в Башкирии
Певцы Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина сыграли свадьбу
Культура в Башкирии
Эстрадные исполнители Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина провели никах