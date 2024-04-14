Звездная пара Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина показали своего первенца

20:13, 14 апр 2024

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Знаменитый певеци его возлюбленная, певица, поделились с публикой фотографией своего новорожденного сына. В трогательном снимке, опубликованном в социальных сетях, счастливые родители позируют вместе с малышом, сияя от безграничной любви и радости.

Имя наследника звездной пары пока держится в секрете. Известно лишь, что мальчик появился на свет 10 апреля, в священный для мусульман праздник Ураза-байрам. Для Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной это первый ребенок, который, несомненно, стал настоящим подарком для молодых родителей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети